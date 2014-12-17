欧洲能源：中国准备帮助捷克发展核工业与扩建核电站--报纸

路透布拉格12月17日 - 报纸周三引述中国国务院总理李克强的话报道称，中国准备帮助捷克共和国发展核工业和扩建核电站。

捷克正在制定长期能源战略，预计将高度依赖核能，即便此前捷克政府取消了扩建南部一所核电厂的计划。

“中国准备与捷克共和国就进一步开发核能展开合作，包括核安全技术与新发电机组研发，”捷克日报Pravo引述李克强的话称。

捷克工业部长Jan Mladek在10月时曾表示，中国表示有兴趣在捷克建设核反应堆。捷克希望能扩建由国有企业CEZ 所有的两座核电厂。

Mladek称，一家中国企业可能参与最初的投标，其他参与方还包括法国阿海珐(Areva) ，以及由俄罗斯Atomstroyexport和日本东芝 旗下的美国西屋电力组成的财团。此外韩国电力(KEPCO) 也表示出了兴趣。(完)