欧洲能源：中国准备帮助捷克发展核工业与扩建核电站--报纸

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透布拉格12月17日 - 报纸周三引述中国国务院总理李克强的话报道称，中国准备帮助捷克共和国发展核工业和扩建核电站。
捷克正在制定长期能源战略，预计将高度依赖核能，即便此前捷克政府取消了扩建南部一所核电厂的计划。
“中国准备与捷克共和国就进一步开发核能展开合作，包括核安全技术与新发电机组研发，”捷克日报Pravo引述李克强的话称。
捷克工业部长Jan Mladek在10月时曾表示，中国表示有兴趣在捷克建设核反应堆。捷克希望能扩建由国有企业CEZ 所有的两座核电厂。
Mladek称，一家中国企业可能参与最初的投标，其他参与方还包括法国阿海珐(Areva) ，以及由俄罗斯Atomstroyexport和日本东芝 旗下的美国西屋电力组成的财团。此外韩国电力(KEPCO) 也表示出了兴趣。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。