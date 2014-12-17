中国消费：在线零售市场至2018年年均增速25%，为传统零售业三倍--贝恩

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海12月17日 - 全球知名咨询机构贝恩周三发布报告称，尽管中国经济正在减速，但中国在线零售市场仍保持较快增速，预计至2018年的年均增速将达25%，是正在放缓的传统零售业增速（8%左右）的三倍。
该名为2014年电子商务市场研究报告还指出，至2018年，中国在线零售的一半收入将来自三线及更小的城市。另外，随着中国加快宽带建设及智能手机的普及，国内移动电子商务市场正飞速成长，中国有望明年超过美国，成为全球最大的移动电子商务市场。
线上购物的飞速成长，使得各个品牌及零售商将更为关注在线零售所带来的数字化销售机会。
“对于品牌和零售商而言，数字化零售已不是选择项，而是必需，而且需要尽快落实。”贝恩公司全球合伙人贺子信指出。
他认为，数字化营销不仅仅是绝大多数商家认为的网上销售。中国消费者的网上购物行为已不仅仅局限在交易环节，而是包括发现与研究、交易、评价及宣传三个环节。
贝恩报告指出，如今有超过一半的购物决策是在线上做出的，而且大部分中国购物者会进行购物后的评价。经研究后发现，网上评价与销售额之间存在较强的相关性，线上评价越多，销售额越高。
上述三个环节所形成的消费者购买决策过程，已形成了一个强大的生态系统，数字媒体、电商巨头和社交媒体在该系统中占主导地位。例如在搜索信息领域，百度 和奇虎 为佼佼者、交易环节是以阿里巴巴 为代表的电商占主导、在评价及宣传环节则是腾讯 的QQ和微信等为主。
贝恩建议，零售商应考虑在这个生态系统内寻求合作伙伴，因为合作伙伴往往可以提供一些可利用的资源及合理价格，来帮助实现品牌的线上发展。
去年底，国内的书籍网上购物渗透率达33%；消费电子产品、化妆品和服饰的渗透率达到两成左右。这意味着后三类产品销售额的五分之一在线上完成，电商已是这些领域的厂商必须重视的销售渠道。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。