中国消费：在线零售市场至2018年年均增速25%，为传统零售业三倍--贝恩

路透上海12月17日 - 全球知名咨询机构贝恩周三发布报告称，尽管中国经济正在减速，但中国在线零售市场仍保持较快增速，预计至2018年的年均增速将达25%，是正在放缓的传统零售业增速（8%左右）的三倍。

该名为2014年电子商务市场研究报告还指出，至2018年，中国在线零售的一半收入将来自三线及更小的城市。另外，随着中国加快宽带建设及智能手机的普及，国内移动电子商务市场正飞速成长，中国有望明年超过美国，成为全球最大的移动电子商务市场。

线上购物的飞速成长，使得各个品牌及零售商将更为关注在线零售所带来的数字化销售机会。

“对于品牌和零售商而言，数字化零售已不是选择项，而是必需，而且需要尽快落实。”贝恩公司全球合伙人贺子信指出。

他认为，数字化营销不仅仅是绝大多数商家认为的网上销售。中国消费者的网上购物行为已不仅仅局限在交易环节，而是包括发现与研究、交易、评价及宣传三个环节。

贝恩报告指出，如今有超过一半的购物决策是在线上做出的，而且大部分中国购物者会进行购物后的评价。经研究后发现，网上评价与销售额之间存在较强的相关性，线上评价越多，销售额越高。

上述三个环节所形成的消费者购买决策过程，已形成了一个强大的生态系统，数字媒体、电商巨头和社交媒体在该系统中占主导地位。例如在搜索信息领域，百度 和奇虎 为佼佼者、交易环节是以阿里巴巴 为代表的电商占主导、在评价及宣传环节则是腾讯 的QQ和微信等为主。

贝恩建议，零售商应考虑在这个生态系统内寻求合作伙伴，因为合作伙伴往往可以提供一些可利用的资源及合理价格，来帮助实现品牌的线上发展。