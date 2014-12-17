新兴汇市：亚洲货币承压，因俄罗斯市场震荡引发避险情绪

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
印尼卢比自上周末以来加速跌落，分析师称因资金流出印尼债市和股市。 印尼卢比周三持稳，投资者静候印尼央行表态。前日印尼卢比跌至1998年8月以来低点。 泰铢微升，对央行决议反应不大。此前泰国央行维持政策利率在2.0%不变，符合预期。 亚洲 当日 今年以来 2013年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 117.19 116.40 -0.67 -10.16 105.28 坡元 1.3043 1.3032 -0.08 -3.15 1.2632 台币 31.357 31.327 -0.10 -4.49 29.950 韩元 1095.24 1086.70 -0.78 -3.64 1055.40 泰铢 32.95 32.98 +0.09 -0.27 32.86 菲律宾披索 44.77 44.71 -0.12 -0.82 44.40 印尼卢比 12655.00 12670.00 +0.12 -3.91 12160.00 印度卢比 63.62 63.55 -0.10 -2.85 61.80 马币 3.4840 3.4885 +0.13 -5.98 3.2755 人民币 6.1965 6.1903 -0.10 -2.30 6.0539 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 蔡美珍/田建华)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。