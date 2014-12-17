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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 17:27 BJT

新兴汇市：亚洲货币承压，因俄罗斯市场震荡引发避险情绪

印尼卢比自上周末以来加速跌落，分析师称因资金流出印尼债市和股市。
    
    印尼卢比周三持稳，投资者静候印尼央行表态。前日印尼卢比跌至1998年8月以来低点。
    
    泰铢微升，对央行决议反应不大。此前泰国央行维持政策利率在2.0%不变，符合预期。 
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2013年
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    日圆            117.19    116.40   -0.67  -10.16    105.28
    坡元            1.3043    1.3032   -0.08   -3.15    1.2632
    台币          31.357    31.327   -0.10   -4.49    29.950
    韩元           1095.24   1086.70   -0.78   -3.64   1055.40
    泰铢             32.95     32.98   +0.09   -0.27     32.86
    菲律宾披索       44.77     44.71   -0.12   -0.82     44.40
    印尼卢比      12655.00  12670.00   +0.12   -3.91  12160.00
    印度卢比       63.62     63.55   -0.10   -2.85     61.80
    马币            3.4840    3.4885   +0.13   -5.98    3.2755
    人民币          6.1965    6.1903   -0.10   -2.30    6.0539
    (完)
    
      
      
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 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 蔡美珍/田建华)
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