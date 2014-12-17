香港新股：明年香港IPO市场集资额略降，仍能保持全球五甲位置--谘询公司

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透香港12月17日 - 由于12月份多支大型新股出笼，以集资额计香港成为今年全球第二大IPO（首次公开发售）市场，而据两大国际会计师谘询公司安永 和毕马威的预测，明年香港IPO集资额略为下降，惟仍能保持全球前五位置。
据安永的数据，2014年香港共有108支IPO集资总额2,219亿港元，其中第四季的集资额为920亿港元，占全年比重41%。
在最后一季冲刺的新股包括今年香港最大两宗IPO--大连万达商业 以及中广核电力 ，分别集资288亿港元及245亿港元。
毕马威亦指出，首11月港交所 在全球IPO市场排名第四，至年底才超前于伦敦和纳斯达克而攀升至第二位，仅次于获得阿里巴巴 IPO专案的纽约交易所。
展望2015年，安永与毕马威均预期，香港IPO集资额达到2,000亿港元，略低于今年。
安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣称，预期明年香港共有120支IPO，较去年有所增加，但单个IPO金额下降，因大型IPO数目减少，故整体集资额略低于今年。
“中国控制经济增速或会影响公司业绩，加上美国持续复苏亦可能吸引更多热钱流入美国，这些因素均不利于香港IPO市场。”他说。
但他指出，由于中国A股积压很多IPO专案，加上仍有很多企业渴望融资，相信IPO市场将保持畅旺。
毕马威预期，2015年将会有110家公司在香港上市，其中金融服务业会是市场焦点，可能包括中资银行（北京银行、上海银行、广发银行）、保险公司（安邦保险、泰康人寿、阳光保险）、资产管理公司（华融和东方）以及投行（中金）。
此外，毕马威认为，医药和环保相关行业也将是IPO市场的热门企业。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。