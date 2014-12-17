全球房地产：伦敦香港纽约房价领先全球，北京跻身前十--世邦魏理仕

路透上海12月17日 - 物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，在全球主要城市的住宅市场中，伦敦、香港和纽约的新建住宅售价排名前三，北京亦跻身前十；而中国的富裕人群正成为海外高房价城市的主要购房力量之一。

世邦魏理仕在其全球居住调查报告中指出，伦敦主要新建住宅以每平方尺3,380美元的平均售价领先全球，香港和纽约紧随其后，每平方尺平均售价分别为3,290美元及3,040美元。

悉尼和巴黎分列第四和第五位，每平方尺平均售价分别为2,030美元和1,860美元；同时，北京也以每平方尺1,070美元的均价，跻身前十。

从全球范围来看，近些年由于中国主要城市住宅市场相对饱和，中国买家已成为悉尼、纽约地区最大海外置业大军，且在伦敦住宅市场中也愈发活跃。