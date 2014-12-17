全球房地产：伦敦香港纽约房价领先全球，北京跻身前十--世邦魏理仕

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海12月17日 - 物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，在全球主要城市的住宅市场中，伦敦、香港和纽约的新建住宅售价排名前三，北京亦跻身前十；而中国的富裕人群正成为海外高房价城市的主要购房力量之一。
世邦魏理仕在其全球居住调查报告中指出，伦敦主要新建住宅以每平方尺3,380美元的平均售价领先全球，香港和纽约紧随其后，每平方尺平均售价分别为3,290美元及3,040美元。
悉尼和巴黎分列第四和第五位，每平方尺平均售价分别为2,030美元和1,860美元；同时，北京也以每平方尺1,070美元的均价，跻身前十。
从全球范围来看，近些年由于中国主要城市住宅市场相对饱和，中国买家已成为悉尼、纽约地区最大海外置业大军，且在伦敦住宅市场中也愈发活跃。
世邦魏理仕研究部中国区主管、执行董事陈仲伟指出，这些买家主要是中国的富裕人群，他们选择海外购房通常会考虑房产的所在地，包括该地是否有知名大学、强大的经济实力和世界级生活方式，而国外的生活品质和子女教育两大因素也会影响中国买家的置业决策，例如纽约、旧金山、温哥华和悉尼这类城市就比较热门。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。