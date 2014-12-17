《焦点》台股大户条款修订虽不如预期但仍可接受，期待金管会再释利多

* 大户条款修订虽不如预期但仍可接受

* 明年初金管会提出股市发展计画

* 金管会预计大户一两年将回归台股

路透台北12月17日 - 台湾立法院财政委员会周三审查通过，证券交易所得税的大户条款门槛维持10亿台币并将延缓三年实施，之后送立法院院会审查。分析师认为，此虽不如市场期待，但仍将吸引大户资金一两年内回归台股，短线对台股冲击则告一段落，后续走势须关注外资动向。

统一证券副总经理杨凯智表示，不要将大户条款修正案视为单一利空或利多，而应关注延缓三年可望吸引大户资金回笼，有助成交量增温。

“能够把问题拖到三年后解决也是件好事，这两天回跌是好进场机会。”他说。

他并指出，在政党要面子的情况下要废除该案是比较缘木求鱼的想法，就算将大户提高门槛到50亿元对台股仍有伤害，而冻结法案三年让原本怕被查税的股市大户心里那块石头暂时搁下，只要台股有投资机会，大户就会回来。

台新投顾协理黄文清也提及，原本市场预期此次将提高大户条款上限至50亿元，结果未能顺利成行，导致今日台股出现失望性卖压，且外资卖超台股破200亿元为今年第二大卖超，也是造成台股重挫另个主因。

他并称，大户条款修正案幸好延后三年实施，未来三年不用担心大户条款变数干扰也算利多，但因俄罗斯经济变数提高系统性风险及美股表现较为疲软，料台股暂在8,800点附近震荡，静待美联储利率会议及央行岁末理监会议结果出炉。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大举卖超206.88亿台币，连续九个交易日共卖超634.96亿台币；上交易日修正后为卖超47.63亿台币。

**金管会明年初将推股市发展计画**

随着大户条款修正案底定，金管会主委曾铭宗会后受访指出，台股政治因素及大户条款等内部不确定因素已经消除，现在只剩国际股市的外在因素影响台股。

他表示，金管会现正积极研议股市短中长期发展计画，规划朝向台股量能扩增、体制更为健全、透明、更与世界接轨，将先把计画的大架构整理出来。

至于股市发展计画推出时程，他回应说，“快的话，年底可能没办法，但明年初应该没问题。”

他并称，台股基本面相当好，不到9,000点基本上没有反应上市柜基本面，跌多了自然就会反弹，涨多了自然就回档。

台股周三放量收挫逾1%至七周新低。午间立法院财委会决议维持股市大户条款门槛在10亿台币，但延缓三年实施不被市场接受，消息一出大盘即扩大跌势。

**预计大户未来一两年陆续回归**

今日财政部、金管会及财委会等三造间对大户条款门槛及冻结期间多所攻防，金管会主委曾铭宗无奈称，与其调高大户条款门槛至50亿台币，倒不如冻结法案，原本希望延缓五年，协商结果却是延缓三年。

“我们已经尽力了，尊重立法院协商结果，至少争取到三年缓冲期，可藉此观察大户条款到底产生多大作用。”他说。

曾铭宗并预计，未来一两年大户资金会陆续回归股市，虽然三年后实施的隐忧仍在，但大户条款对今年股市的影响是从8、9月才陆续产生，因此争取三年缓冲时间仍将有助于大户资金回来。

针对财委会决议，财政部官员会中提出，期待此案年底前在院会中三读通过，立法委员也纷纷表态支持。

至于IPO课税的部分，今日并未讨论修改，将维持明年初开始实施不变。曾铭宗先前亦曾表态，不支持证所税IPO课征废除。