《全球汇市》美元从低位反弹，等待美联储政策声明

Derrick称若美联储声明言辞变化导致美元飙升，油价可能会进一步下跌，进而或导致各个市场更大的动荡。

美元兑欧元 反弹；欧元跌约0.4%至1.2463美元，周二一度升至三周高位1.2570美元。

这扶助美元指数 升0.2%至88.323，弹离周二所创的三周低位87.627。

“中期预估仍是美元走强，但是全球当前局势动荡，中国经济放缓，油价下跌，现在又是俄罗斯，”外汇研究公司Global-info的主管Kaneo Ogino称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2462 1.2510 -0.38 -9.33 1.3745

美元/日圆 117.06 116.39 +0.58 +11.17 105.30

欧元/日圆 145.86 145.60 +0.18 +0.85 144.63

美元/瑞郎 0.9632 0.9597 +0.36 +7.89 0.8928

英镑/美元 1.5726 1.5747 -0.13 -5.01 1.6556

美元/加元 1.1650 1.1625 +0.22 +9.70 1.0620

澳元/美元 0.8177 0.8217 -0.49 -8.26 0.8913

新西兰元/美元 0.7717 0.7795 -1.00 -5.96 0.8206

欧元/瑞郎 1.2006 1.2008 -0.02 -2.16 1.2271

欧元/英镑 0.7915 0.7947 -0.40 -4.60 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.5397 9.5201 +0.21 +7.82 8.8474

美元/挪威克朗 7.5309 7.4223 +1.46 +24.14 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价