《全球汇市》美元从低位反弹，等待美联储政策声明

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
Derrick称若美联储声明言辞变化导致美元飙升，油价可能会进一步下跌，进而或导致各个市场更大的动荡。
美元兑欧元 反弹；欧元跌约0.4%至1.2463美元，周二一度升至三周高位1.2570美元。
这扶助美元指数 升0.2%至88.323，弹离周二所创的三周低位87.627。
“中期预估仍是美元走强，但是全球当前局势动荡，中国经济放缓，油价下跌，现在又是俄罗斯，”外汇研究公司Global-info的主管Kaneo Ogino称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2462 1.2510 -0.38 -9.33 1.3745
美元/日圆 117.06 116.39 +0.58 +11.17 105.30
欧元/日圆 145.86 145.60 +0.18 +0.85 144.63
美元/瑞郎 0.9632 0.9597 +0.36 +7.89 0.8928
英镑/美元 1.5726 1.5747 -0.13 -5.01 1.6556
美元/加元 1.1650 1.1625 +0.22 +9.70 1.0620
澳元/美元 0.8177 0.8217 -0.49 -8.26 0.8913
新西兰元/美元 0.7717 0.7795 -1.00 -5.96 0.8206
欧元/瑞郎 1.2006 1.2008 -0.02 -2.16 1.2271
欧元/英镑 0.7915 0.7947 -0.40 -4.60 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.5397 9.5201 +0.21 +7.82 8.8474
美元/挪威克朗 7.5309 7.4223 +1.46 +24.14 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 王丽鑫/田建华/白云/高琦/朱晓军)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。