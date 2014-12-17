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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 17:45 BJT

香港房地产：九龙建业以15.82亿港元中标鲤鱼门住宅土地，超出市场预期

路透香港12月17日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙鲤鱼门的住宅土地，由中小型发展商九龙建业 以15.82亿港元中标，高于市场预期的上限。

该幅土地位于油塘鲤鱼门径，为近年区内罕见的新供应，可建总楼面面积约31.39万平方尺。土地设有限量条款，发展商必须兴建不少于345个私人住宅单位，并须在发展项目内附设公众停车场。

此前四家测量师行预测该幅土地的成交价介乎12-14.12亿港元。

鲤鱼门土地的招标反应热烈，共吸引了22家发展商入标竞投，包括万科 、长实 、新地 、新世界发展 、信和置业 等大型中、港发展商。

本月初截标的一幅位于沙田马鞍山的住宅用地亦以远高于市场预期上限的价格，由小型发展商兼建筑商俊和发展 联手中国城市建设（国际）有限公司投得。反映大型发展商对投地出价仍然较为审慎。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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