香港房地产：九龙建业以15.82亿港元中标鲤鱼门住宅土地，超出市场预期

路透香港12月17日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙鲤鱼门的住宅土地，由中小型发展商九龙建业 以15.82亿港元中标，高于市场预期的上限。

该幅土地位于油塘鲤鱼门径，为近年区内罕见的新供应，可建总楼面面积约31.39万平方尺。土地设有限量条款，发展商必须兴建不少于345个私人住宅单位，并须在发展项目内附设公众停车场。

此前四家测量师行预测该幅土地的成交价介乎12-14.12亿港元。

鲤鱼门土地的招标反应热烈，共吸引了22家发展商入标竞投，包括万科 、长实 、新地 、新世界发展 、信和置业 等大型中、港发展商。