香港房地产：九龙建业以15.82亿港元中标鲤鱼门住宅土地，超出市场预期

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透香港12月17日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙鲤鱼门的住宅土地，由中小型发展商九龙建业 以15.82亿港元中标，高于市场预期的上限。
该幅土地位于油塘鲤鱼门径，为近年区内罕见的新供应，可建总楼面面积约31.39万平方尺。土地设有限量条款，发展商必须兴建不少于345个私人住宅单位，并须在发展项目内附设公众停车场。
此前四家测量师行预测该幅土地的成交价介乎12-14.12亿港元。
鲤鱼门土地的招标反应热烈，共吸引了22家发展商入标竞投，包括万科 、长实 、新地 、新世界发展 、信和置业 等大型中、港发展商。
本月初截标的一幅位于沙田马鞍山的住宅用地亦以远高于市场预期上限的价格，由小型发展商兼建筑商俊和发展 联手中国城市建设（国际）有限公司投得。反映大型发展商对投地出价仍然较为审慎。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。