中国金融：未来三年银行业收入及盈利增长率降低，增幅少于两成--调查

路透香港12月17日 - 根据中国银行业协会与国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）联合调查报告显示，未来三年中国银行业收入及盈利增长率降低，增幅少于两成。

报告指出，随着中国经济增速下行，国内银行业已在作准备，以面对新一轮发展的来临。市场普遍已有共识，于未来三年，国民生产总值增长、银行界的收入及盈利将会受制，在房地产市场平滑及多项社会经济改革影响下，内需消费及技术创新将会成为经济发展的主要动力。

该份名为中国银行家调查报告，反映近1,200位银行高级管理人员的回应及深入访谈所得的见解。是项调查审视中国经济结构重整的成效，以及其为银行业带来的机遇与挑战。

罗兵咸永道中国金融服务业主管容显文说，“金融体制及财税体体制的改革将会为中国经济带来深远的影响，其中最受银行家关注的就是利率自由化，而互联网金融及民营银行的兴起亦备受密切注意。近半数受访者认为，互联网金融令传统银行的存款分流；三成受访者则认为互联网金融将资金成本拉高。”

他并指出，面对利率市场化的挑战，银行业需要进一步改善其资产负债管理，今年开始面对互联网和减息的冲击后，大部分银行已经开始醒觉。

报告指出，银行家认为，互联网金融机构在方便及成本方面较传统金融机构优胜，而后者则在风险管理及客户群规模方面较佳。因此，银行家亦正加强建立电子银行业务的渠道，致力与互联网服务机构建立策略合作关系。

半数受访银行家认为，加强规管互联网金融非常重要，他们期望中国人民银行及其他监管机构（如中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及中国银行业监督管理委员会）能加强监管。

约七成受访银行家预期于未来三年，中国国民生产总值增长率将会低于7.5%，而超过七成半受访者预料房地产价格或交易量不会上升。银行家普遍预计，未来三年银行业收入及盈利增长率会减低，大多数估计增幅不会高于两成。

纵使如此，银行家对过去一年实施的宏观经济政策态度乐观，八成以上受访者相信，目标性货币宽松政策已达正面效果。

罗兵咸永道中国银行业和资本市场部主管梁国威指出，“调查结果显示银行业正处于多变之秋，许多银行正进行大规模改革，大部分都期望能国际化，使之能跟随客户迈向国际。半数受访者仍选择以香港、澳门或台湾作为国际化的起步点，主要是依靠这些地区的支付及结算业务有助他们进军海外市场。”

银行业认为，拓展海外市场的最大障碍是人才储备不足（69.8%），其他障碍包括缺乏海外市场信息（61.1%）及对策略规划经验不足（59%）。

而银行业不良贷款增加的趋势预料将会持续，在房地产的不良率尤其高企，主要受产能过剩及污染及能源密集型产业的影响。