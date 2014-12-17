《专题新闻快速浏览》--路透全球股市调查--12月****

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透过去一周访问逾130位分析师，调查他们对亚洲股市展望的看法。 欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键，即可读取所需新闻内 容： > 路透调查：日本股市2015年预计将实现两位数涨幅，受日圆疲软支 撑 > 路透调查：中国和其它东亚股市明年料上涨，受益于央行提供的流 动性 > 路透调查：印度股市2015年料继续上涨，受改革红利支撑 > 路透调查：澳洲股市料在2015年底触及金融危机以来最高位5,775 点 -------------------其它消息---------------------------- *股市新闻..................................... *债市新闻..................................... *汇市新闻..................................... *经济数据/宏观经济.................. / ------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到〃资料无法提供〃(Data not avail able)时,欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 王洋; 审校 蔡美珍)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。