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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 17:56 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透全球股市调查--12月****

路透过去一周访问逾130位分析师，调查他们对亚洲股市展望的看法。

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容：
        
    > 路透调查：日本股市2015年预计将实现两位数涨幅，受日圆疲软支
撑 
    > 路透调查：中国和其它东亚股市明年料上涨，受益于央行提供的流
动性 
    > 路透调查：印度股市2015年料继续上涨，受改革红利支撑 
    > 路透调查：澳洲股市料在2015年底触及金融危机以来最高位5,775
点 
    
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 (整理 王洋; 审校 蔡美珍)
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