《专题新闻快速浏览》--路透12月全球股市调查****

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透过去一周访问逾250位分析师，调查他们对全球主要股市前景的看法。 欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键，即可读取所需新闻内容： > 路透调查：2015年美国股市料将上涨；油价和美联储政策因素影响较大 > 路透调查：加拿大股市明年料涨幅不大，油价和中国经济是风险因素 > 路透调查：欧洲股市到明年年底料涨13%，受助于ECB宽松政策及油价下降 > 路透调查：英国股市明年底料创高点，然大选不确定性挡路 > 路透调查：巴西BOVESPA股指明年表现料不俗，寄望改革落到实处 > 路透调查：亚欧央行投放更多流动性，料推动2015年全球股市大涨 > 路透调查：日本股市2015年预计将实现两位数涨幅，受日圆疲软支撑 > 路透调查：中国和其它东亚股市明年料上涨，受益于央行提供的流动性 > 路透调查：印度股市2015年料继续上涨，受改革红利支撑 > 路透调查：澳洲股市料在2015年底触及金融危机以来最高位5,775点 -------------------其它消息---------------------------- *股市新闻..................................... *债市新闻..................................... *汇市新闻..................................... *经济数据/宏观经济.................. / ------------------------------------------------------- 如果您在读取查看上述报导时遇到〃资料无法提供〃(Data not available)时,欢迎致电路透各地服务热线 (Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 王洋; 审校 蔡美珍/白云)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。