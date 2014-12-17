表格：沪港通市场数据摘要--12月17日

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透香港12月17日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 123.52亿元人民币（已用5.0%） 101.69亿元人民币（已用3.2%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 547,957,115 398,250,345 946,207,460 2 中信证券 436,094,744 287,369,890 723,464,633 3 贵州茅台 267,033,848 94,475,892 361,509,740 4 民生银行 36,599,979 240,205,282 276,805,261 5 农业银行 49,763,722 210,373,526 260,137,248 6 招商银行 151,374,861 98,045,316 249,420,177 7 上汽集团 58,355,132 163,136,420 221,491,553 8 工商银行 144,425,161 67,772,284 212,197,445 9 太平洋 7,372,047 178,892,106 186,264,153 10 海通证券 105,105,331 80,997,393 186,102,724 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 66,916,796 58,261,268 125,178,064 2 中国铁建 33,860,905 54,644,190 88,505,095 3 中信证券 39,353,100 21,255,600 60,608,700 4 建设银行 37,966,870 1,006,960 38,973,830 5 民生银行 21,057,345 10,835,635 31,892,980 6 腾讯控股 24,859,690 3,936,850 28,796,540 7 中海油田服务 11,303,280 14,613,320 25,916,600 8 中信银行 11,398,690 11,004,910 22,403,600 9 中国中铁 16,286,740 3,952,810 20,239,550 10 辉山乳业 16,940,280 2,960,290 19,900,570 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141217)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。