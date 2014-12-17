版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 18:13 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--12月17日

路透香港12月17日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    123.52亿元人民币（已用5.0%）     101.69亿元人民币（已用3.2%）
                                                  
  
 =================================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   547,957,115      398,250,345        946,207,460
   2    中信证券                   436,094,744      287,369,890        723,464,633
   3    贵州茅台                   267,033,848       94,475,892        361,509,740
   4    民生银行                    36,599,979      240,205,282        276,805,261
   5    农业银行                    49,763,722      210,373,526        260,137,248
   6    招商银行                   151,374,861       98,045,316        249,420,177
   7    上汽集团                    58,355,132      163,136,420        221,491,553
   8    工商银行                   144,425,161       67,772,284        212,197,445
   9    太平洋                       7,372,047      178,892,106        186,264,153
  10    海通证券                   105,105,331       80,997,393        186,102,724
    
 =================================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    海通证券                       66,916,796      58,261,268      125,178,064
   2    中国铁建                       33,860,905      54,644,190       88,505,095
   3    中信证券                       39,353,100      21,255,600       60,608,700
   4    建设银行                       37,966,870       1,006,960       38,973,830
   5    民生银行                       21,057,345      10,835,635       31,892,980
   6    腾讯控股                       24,859,690       3,936,850       28,796,540
   7    中海油田服务                   11,303,280      14,613,320       25,916,600
   8    中信银行                       11,398,690      11,004,910       22,403,600
   9    中国中铁                       16,286,740       3,952,810       20,239,550
  10    辉山乳业                       16,940,280       2,960,290       19,900,570
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here(20141217)C.pdf)
    

 (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐