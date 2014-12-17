路透基点：江苏长电科技委托中国银行安排贷款支持星科金朋收购案

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江苏长 电科技股份有限公司已委托中国银行安排1.5-2亿美元过桥贷款，支持公 司对新加坡上市的星科金朋有限公司的收购案。 据两家公司公告，长电科技11月6日宣布拟斥资7.8亿美元收购星科金 朋全部股份，并与后者多数股股东--新加坡科技半导体展开排他性谈判。 中国银行很可能独自提供这笔短期过桥贷款，但也可能邀请其他银行 参与。融资计划将于本月底之前敲定。 消息人士称，这笔过桥贷款约相当于星科金朋当前市值9.29亿美元的 五分之一。 消息人士表示，长电科技从国家集成电路产业投资基金获得资金之后 ，该笔贷款规模缩小。 长电科技12月5日表示，将以现金完成此次收购。此外消息人士称， 星科金朋亦寻求贷款筹资约8亿美元，以便为未偿债务作再融资。 消息人士补充说，德意志银行正在参与此次交易，星展银行可能也会 参加。 长电科技拒绝作评，记者未能联系到星科金朋发表评论。长电科技12 月5日表示，双方排他性谈判将于12月20日结束，较原定期限11月30日延 长，并可能进一步延长。 花旗集团是星科金朋的收购案顾问。路透报导称，中金公司和德意志 银行是长电科技的财务顾问。(完)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。