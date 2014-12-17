版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 18:08 BJT

俄罗斯金融：政府与央行对稳定汇市方式达成共识--克林姆林宫经济顾问

路透莫斯科12月17日 - 国际文传电讯社(Interfax)援引克林姆林宫经济顾问Andrei Belousov的话称，俄罗斯政府和央行已就处理汇市问题的方式达成一致。

Andrei Belousov称，一些他所谓的“巩固行动”已经在周二总理梅德韦杰夫主持的会议上获得同意，但他没有提供任何进一步的细节。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐