香港股市：H股指数期货成交量首次超越恒指期货，成为最活跃衍生品种

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透香港12月17日 - 港交所 周三发表衍生品市场交易研究调查显示，H股指数（恒生国企指数）期货的成交量首次超越恒生指数期货，成为2013/14年度香港交易所衍生产品市场成交最活跃的期货合约。
该份报告涵盖2013年7月至2014年6月期间，恒指期货、恒指期权、小型恒指期货、小型恒指期权、H股指数期货、H股指数期权、小型H股指数期货及股票期权的交易情况。
报告显示，各类投资者（包括本地及外地、个人及机构投资者）对H股指数产品的交易均有所增长。而股票期权的成交量仍然是衍生产品市场之冠，占调查期内总成交量的48%（调查期末时共有74只股票期权类别）
2013/14年度所涵盖的产品合约总成交量为1.26亿张合约，较2012/13年度增加1%。过去10年，衍生产品市场成交量的复式年增长率为23%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。