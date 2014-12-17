香港股市：H股指数期货成交量首次超越恒指期货，成为最活跃衍生品种

路透香港12月17日 - 港交所 周三发表衍生品市场交易研究调查显示，H股指数（恒生国企指数）期货的成交量首次超越恒生指数期货，成为2013/14年度香港交易所衍生产品市场成交最活跃的期货合约。

该份报告涵盖2013年7月至2014年6月期间，恒指期货、恒指期权、小型恒指期货、小型恒指期权、H股指数期货、H股指数期权、小型H股指数期货及股票期权的交易情况。

报告显示，各类投资者（包括本地及外地、个人及机构投资者）对H股指数产品的交易均有所增长。而股票期权的成交量仍然是衍生产品市场之冠，占调查期内总成交量的48%（调查期末时共有74只股票期权类别）

2013/14年度所涵盖的产品合约总成交量为1.26亿张合约，较2012/13年度增加1%。过去10年，衍生产品市场成交量的复式年增长率为23%。（完）

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