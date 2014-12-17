重温稿-中国金融：央行续做部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作--消息

路透上海12月17日 - 两位消息人士周三透露，中国央行今日续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。

他们并透露，各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。

消息人士还指出，央行进行SLO，是为在年底财政存款投放前稳定资金面，最后对资金面的影响是希望未来几天不太紧、到年底不太松。

中国央行对上述消息暂未予以置评。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。其中的5,000亿元MLF于本周内到期。