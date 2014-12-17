国际油市：原油价格下跌，引发越南柴油需求

路透新加坡12月17日 - 交易商表示，原油价格下跌引发越南的需求 ，该国主要燃料进口商在稍早买入12月柴油后，寻求一笔现货船货。 布兰特原油期货周三跌至60美元下方，接近五年半低点，因主要石油 生产国暗示他们将维持产量不变，尽管市场供应过剩而且俄罗斯与欧洲需 求下降。 一位业界消息人士称，越南可能将再度出现需求，但终端用户可能会 等待价格触底后，再买入更多。 这位消息人士补充称，目前库存维持在最低位。 新加坡现货市场达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。 兴隆向托克(Trafigura)售出25万桶含硫500 ppm柴油，价格为较新加 坡1月5-9日平均报价持平，船期为1月4至8日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)