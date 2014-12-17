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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 19:41 BJT

国际油市：原油价格下跌，引发越南柴油需求

路透新加坡12月17日 - 交易商表示，原油价格下跌引发越南的需求
，该国主要燃料进口商在稍早买入12月柴油后，寻求一笔现货船货。
    
    布兰特原油期货周三跌至60美元下方，接近五年半低点，因主要石油
生产国暗示他们将维持产量不变，尽管市场供应过剩而且俄罗斯与欧洲需
求下降。
    
    一位业界消息人士称，越南可能将再度出现需求，但终端用户可能会
等待价格触底后，再买入更多。
    
    这位消息人士补充称，目前库存维持在最低位。
    
    新加坡现货市场达成一笔柴油交易，未达成航煤交易。
    
    兴隆向托克(Trafigura)售出25万桶含硫500 ppm柴油，价格为较新加
坡1月5-9日平均报价持平，船期为1月4至8日。(完) 
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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