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货币新闻 | 2014年 12月 18日 星期四 05:58 BJT

表格：新西兰第三季经季调后GDP较前季成长1.0%，优于预估

路透惠灵顿12月18日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第三季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长1.0%。

经季节调整的GDP较上年同期增长3.2%。路透此前访问的分析师预估GDP较前季成长0.7%，较上年同期增长3.3%。

(括号内为修正前的数值)

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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2013年第三季

+1.0% +0.7% +1.0%(+1.1%)

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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2013年第三季

+3.2% +3.2%(+3.9%) +2.8%(+3.3%)

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实质年平均变动 *

第三季 第二季 2013年第三季

+2.9% +2.8%(+3.5%) +2.4% ---------------------------------------------------------------

GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2013年第三季

+1.3% +0.2%(+0.5%) +1.0%(0.7%) ---------------------------------------------------------------

* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。

浏览完整报告，请点选：www.stats.govt.nz

新西兰统计局称，第四季GDP数据将于3月19日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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