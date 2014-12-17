表格：新西兰第三季经季调后GDP较前季成长1.0%，优于预估

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透惠灵顿12月18日 - 周四公布的官方统计数据显示，新西兰第三季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长1.0%。
经季节调整的GDP较上年同期增长3.2%。路透此前访问的分析师预估GDP较前季成长0.7%，较上年同期增长3.3%。
(括号内为修正前的数值)
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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2013年第三季
+1.0% +0.7% +1.0%(+1.1%)
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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2013年第三季
+3.2% +3.2%(+3.9%) +2.8%(+3.3%)
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实质年平均变动 *
第三季 第二季 2013年第三季
+2.9% +2.8%(+3.5%) +2.4% ---------------------------------------------------------------
GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):
第三季 第二季 2013年第三季
+1.3% +0.2%(+0.5%) +1.0%(0.7%) ---------------------------------------------------------------
* 计算方法为，以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和，然后以百分比形式表示。
浏览完整报告，请点选：www.stats.govt.nz
新西兰统计局称，第四季GDP数据将于3月19日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。