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货币新闻 | 2014年 12月 18日 星期四 03:37 BJT

表格：美联储对于重要经济指标的最新预估

路透12月17日 - 以下为美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的美国经济预估。

(所有数据为第四季(Q4)较上年同期第四季比较，唯有失业率为第四季均值；所有数据均为%)

决策者预计首次上调联邦基金利率的适合时间:

(决策者人数)

12月 9月 6月 3月 2013年12月 2015底 1.125 1.375 1.125 1.000 0.750 2016底 2.500 2.875 2.500 2.250 1.750 2017底 3.625 3.750 -- -- -- 长期 3.750 3.750 4.000 4.000

FOMC的预估:

2014 2015 2016 2017 长期预估 实质国内生产总值(GDP) 12月 2.3-2.4 2.6-3.0 2.5-3.0 2.3-2.5 2.0-2.3

9月 2.0-2.2 2.6-3.0 2.6-2.9 2.3-2.5 2.0-2.3 失业率 12月 5.8 5.2-5.3 5.0-5.2 4.9-5.3 5.2-5.5

9月 5.9-6.0 5.4-5.6 5.1-5.4 4.9-5.3 5.2-5.5 个人消费支出(PCE)物价指数 12月 1.2-1.3 1.0-1.6 1.7-2.0 1.8-2.0 2.0

9月 1.5-1.7 1.6-1.9 1.7-2.0 1.9-2.0 2.0 核心PCE指数 12月 1.5-1.6 1.5-1.8 1.7-2.0 1.8-2.0 --

9月 1.5-1.6 1.6-1.9 1.8-2.0 1.9-2.0 --

备注: 9月预估是在2014年9月17日发布。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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