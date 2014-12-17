表格：美联储对于重要经济指标的最新预估

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透12月17日 - 以下为美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的美国经济预估。
(所有数据为第四季(Q4)较上年同期第四季比较，唯有失业率为第四季均值；所有数据均为%)
决策者预计首次上调联邦基金利率的适合时间:
(决策者人数)
12月 9月 6月 3月 2013年12月 2015底 1.125 1.375 1.125 1.000 0.750 2016底 2.500 2.875 2.500 2.250 1.750 2017底 3.625 3.750 -- -- -- 长期 3.750 3.750 4.000 4.000
FOMC的预估:
2014 2015 2016 2017 长期预估 实质国内生产总值(GDP) 12月 2.3-2.4 2.6-3.0 2.5-3.0 2.3-2.5 2.0-2.3
9月 2.0-2.2 2.6-3.0 2.6-2.9 2.3-2.5 2.0-2.3 失业率 12月 5.8 5.2-5.3 5.0-5.2 4.9-5.3 5.2-5.5
9月 5.9-6.0 5.4-5.6 5.1-5.4 4.9-5.3 5.2-5.5 个人消费支出(PCE)物价指数 12月 1.2-1.3 1.0-1.6 1.7-2.0 1.8-2.0 2.0
9月 1.5-1.7 1.6-1.9 1.7-2.0 1.9-2.0 2.0 核心PCE指数 12月 1.5-1.6 1.5-1.8 1.7-2.0 1.8-2.0 --
9月 1.5-1.6 1.6-1.9 1.8-2.0 1.9-2.0 --
备注: 9月预估是在2014年9月17日发布。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。