纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至7月低位，因巴西产量预估被上调

路透纽约/伦敦12月17日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三大跌逾3%，至约五个月最低，因Volcafe预计明年巴西咖啡产量将上升，而原糖跌至两个半月低位后反弹收高。

可可期货连升第四日。

阿拉比卡咖啡期货下挫，因Volcafe在报告中表示，在11月巴西迎来充份的降雨后，预计明年巴西咖啡豆产量将高于今年，达到4,950万包(每包60公斤)。Volcafe是商品交易行ED&F Man旗下在瑞士的咖啡业务分支。

3月阿拉比卡咖啡期货 结算价大跌5.85美分，或3.3%，报每磅1.7185美元，此前跌至7月23日来最低的1.7115美元。

3月罗布斯塔咖啡期货 收低18美元，或0.9%，报每吨1,946美元。

期糖交投震荡，在早盘延续跌势，但之后反弹，跟随美国原油上涨。交易商表示，生产商卖出，限制了期糖涨势。

ICE-3月原糖期货 结算价升0.01美分，或0.07%，报每磅14.72美分，盘中触及9月24日来最低的14.62美分。

3月白糖期货 收高1美元，或0.3%，报每吨384.70美元，盘中触及合约低位383.00美元。

伦敦3月可可期货 收高11英镑，或0.6%，收报每吨1,939英镑。纽约3月可可期货 收高1美元，或0.03%，收报每吨2,915美元。(完)

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