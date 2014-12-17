芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因中国批准进口转基因玉米且小麦上升

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小升 ，受助于小麦价格上涨，以及报告称中国批准进口几种转基因玉米。 交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 上涨约0.5%，CBOT-3月小麦<WH 5>急升4%，因担心主要谷物出口国俄罗斯在面临货币危机之际，将可能限 制谷物出口。 美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)称，一名中国高官表示，中 国已批准进口转基因Agrisure Viptera玉米和两种生物科技品种的大豆。 CBOT-3月玉米合约 上涨2-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.08-1/4 美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为190,908口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)