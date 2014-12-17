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市场报道 | 2014年 12月 18日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因中国批准进口转基因玉米且小麦上升

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小升
，受助于小麦价格上涨，以及报告称中国批准进口几种转基因玉米。
    
    交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 上涨约0.5%，CBOT-3月小麦<WH
5>急升4%，因担心主要谷物出口国俄罗斯在面临货币危机之际，将可能限
制谷物出口。
    
    美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)称，一名中国高官表示，中
国已批准进口转基因Agrisure Viptera玉米和两种生物科技品种的大豆。
        
    CBOT-3月玉米合约 上涨2-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.08-1/4
美元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为190,908口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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