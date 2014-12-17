芝加哥期市：CBOT大豆期货在连跌两日后收高，因低吸买盘和技术因素

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周三 上涨，受助于低吸买盘，以及在大豆市场两日下跌后的技术面劲道。 指标CBOT-1月大豆期货合约 在跌至100日移动均线切入位每蒲式 耳10.15美元后，寻获支撑。 供应充足限制大豆涨幅，1月大豆合约在接近10日移动均线时遇到阻 力，之后在40日移动均线附近盘整。 低吸买家入市，也提振豆粕。豆粕在之前五个交易日中，有四日下跌 。 1月大豆期货 收升3-1/2美分，报每蒲式耳10.27美元。 指标CBOT-1月豆粕期货 收高2.7美元，结算价报359.3美元。 1月豆油期货 持平在31.77美分。 今日CBOT大豆预估成交量为218,432口，豆粕为82,748口，豆油为97, 058口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。