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市场报道 | 2014年 12月 18日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货在连跌两日后收高，因低吸买盘和技术因素

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周三
上涨，受助于低吸买盘，以及在大豆市场两日下跌后的技术面劲道。
    
    指标CBOT-1月大豆期货合约 在跌至100日移动均线切入位每蒲式
耳10.15美元后，寻获支撑。
    
    供应充足限制大豆涨幅，1月大豆合约在接近10日移动均线时遇到阻
力，之后在40日移动均线附近盘整。
    
    低吸买家入市，也提振豆粕。豆粕在之前五个交易日中，有四日下跌
。    
    
    1月大豆期货 收升3-1/2美分，报每蒲式耳10.27美元。
        
    指标CBOT-1月豆粕期货 收高2.7美元，结算价报359.3美元。
    
    1月豆油期货 持平在31.77美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为218,432口，豆粕为82,748口，豆油为97,
058口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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