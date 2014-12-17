芝加哥期市：CBOT大豆期货在连跌两日后收高，因低吸买盘和技术因素

路透芝加哥12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)美国大豆期货周三 上涨，受助于低吸买盘，以及在大豆市场两日下跌后的技术面劲道。 指标CBOT-1月大豆期货合约 在跌至100日移动均线切入位每蒲式 耳10.15美元后，寻获支撑。 供应充足限制大豆涨幅，1月大豆合约在接近10日移动均线时遇到阻 力，之后在40日移动均线附近盘整。 低吸买家入市，也提振豆粕。豆粕在之前五个交易日中，有四日下跌 。 1月大豆期货 收升3-1/2美分，报每蒲式耳10.27美元。 指标CBOT-1月豆粕期货 收高2.7美元，结算价报359.3美元。 1月豆油期货 持平在31.77美分。 今日CBOT大豆预估成交量为218,432口，豆粕为82,748口，豆油为97, 058口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)