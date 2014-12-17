即时观点：美联储称将“耐心的”开始将货币政策立场正常化

重温稿-《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
路透12月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号，修改将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
要点：
* “根据当前的评估，委员会认为可以‘耐心的’开始将货币政策立场正常化，”美联储声明稿称。值得注意的是，美联储称其这项声明与其之前所称，将等待相当长一段时间再升息的表述是“一致的”。
* 虽然经济成长前景强劲，但美联储决策者指出未来将以较缓慢的步伐升息，此举意谓其认同通胀状况依然疲软。
以下是分析师评论：
富国银行基金管理首席资产配置分析师BRIAN JACOBSEN：
“是否在6月或是更早升息的不确定性已经减少了。现在看来，利率从近零开始起飞的时间可能是6月或者更晚。还有一段时间的货币宽松，对风险资产是好消息。
能源股和高收益资产受打击可能是促使美联储做决定的原因。这些领域若有任何过热的情况也已经减少，这使得美联储可采取较温和的立场，而非强硬言论。”
LPL FINANCIAL投资策略师及分析师JOHN CANALLY：
“美联储对经济相当乐观，而股市就是对此做出反应。
针对美联储未提及国际市场，CANALLY说：“美联储没提到，可能让市场略感高兴。”
SQUARE 1 FINANCIAL副总裁兼固定收益资产经理人DAVID SCHAWEL：
“总而言之，美联储似乎无惧于最近通胀预期及油价下滑的情况，称此为暂时性的。不过他们用了“耐心”这个词，我认为这项声明还算是强硬的，因为若经济数据持续好转，他们似乎愿意继续走向升息。”
市场反应：
股市：美联储政策声明公布后，美股扩大升幅
债市：美国公债价格加速下滑
汇市：美元兑主要货币缩减涨幅，但在美联储主席叶伦讲话后扩大升势。(完)
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 两年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/25/2017 四周期国库券 04/24/2017 04/27/2017 04/26/2017 两年期浮息债券 04/20/2017 05/01/2017 04/26/2017 五年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/27/2017 七年期公债 04/20/2017 05/01/2017 05/01/2017 13周和26周期国库券
* 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力 * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势 * 股市上涨减少对公债的需求 * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求 路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法 国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键 技术阻力位。 本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第 一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和 财政改革的新线索。 指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易 中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。 10年期美债 价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收 益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6 3%急挫。 公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦