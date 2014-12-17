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债券 | 2014年 12月 18日 星期四 04:35 BJT

即时观点：美联储称将“耐心的”开始将货币政策立场正常化

路透12月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号，修改将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

要点：

* “根据当前的评估，委员会认为可以‘耐心的’开始将货币政策立场正常化，”美联储声明稿称。值得注意的是，美联储称其这项声明与其之前所称，将等待相当长一段时间再升息的表述是“一致的”。

* 虽然经济成长前景强劲，但美联储决策者指出未来将以较缓慢的步伐升息，此举意谓其认同通胀状况依然疲软。

以下是分析师评论：

富国银行基金管理首席资产配置分析师BRIAN JACOBSEN：

“是否在6月或是更早升息的不确定性已经减少了。现在看来，利率从近零开始起飞的时间可能是6月或者更晚。还有一段时间的货币宽松，对风险资产是好消息。

能源股和高收益资产受打击可能是促使美联储做决定的原因。这些领域若有任何过热的情况也已经减少，这使得美联储可采取较温和的立场，而非强硬言论。”

LPL FINANCIAL投资策略师及分析师JOHN CANALLY：

“美联储对经济相当乐观，而股市就是对此做出反应。

针对美联储未提及国际市场，CANALLY说：“美联储没提到，可能让市场略感高兴。”

SQUARE 1 FINANCIAL副总裁兼固定收益资产经理人DAVID SCHAWEL：

“总而言之，美联储似乎无惧于最近通胀预期及油价下滑的情况，称此为暂时性的。不过他们用了“耐心”这个词，我认为这项声明还算是强硬的，因为若经济数据持续好转，他们似乎愿意继续走向升息。”

市场反应：

股市：美联储政策声明公布后，美股扩大升幅

债市：美国公债价格加速下滑

汇市：美元兑主要货币缩减涨幅，但在美联储主席叶伦讲话后扩大升势。(完)
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