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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦急升4%，因俄罗斯忧虑和技术因素

路透12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三急升4%，触
及六个月高位，交易商说，系因基金带动技术性买盘，以及俄罗斯谷物出
口限制的不确定性。
    
    美国大平原部份小麦种植地区预报在本月稍后将迎来可能损害作物的
寒冷天气，为市场提供支撑。
    
    CBOT近月3月小麦合约 盘中触及每蒲式耳6.50-3/4美元，为5月2
3日以来近月合约最高水平，之后该合约缩减涨幅，结算报6.48-1/2美元
，大涨25-1/4美分。    
    
    两位消息人士表示，俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich在一会议上向
谷物出口商表示，政府将使用所有非正式工具，以限制谷物出口
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为146,483口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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