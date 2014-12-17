芝加哥期市：CBOT小麦急升4%，因俄罗斯忧虑和技术因素

路透12月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三急升4%，触 及六个月高位，交易商说，系因基金带动技术性买盘，以及俄罗斯谷物出 口限制的不确定性。 美国大平原部份小麦种植地区预报在本月稍后将迎来可能损害作物的 寒冷天气，为市场提供支撑。 CBOT近月3月小麦合约 盘中触及每蒲式耳6.50-3/4美元，为5月2 3日以来近月合约最高水平，之后该合约缩减涨幅，结算报6.48-1/2美元 ，大涨25-1/4美分。 两位消息人士表示，俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich在一会议上向 谷物出口商表示，政府将使用所有非正式工具，以限制谷物出口 今日CBOT小麦期货预估成交量为146,483口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)