标题新闻：12月16日止当周美国货币市场基金资产增加3.728亿美元至2.716万亿美元--iMoneyNet

重温稿-《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 两年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/25/2017 四周期国库券 04/24/2017 04/27/2017 04/26/2017 两年期浮息债券 04/20/2017 05/01/2017 04/26/2017 五年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/27/2017 七年期公债 04/20/2017 05/01/2017 05/01/2017 13周和26周期国库券
* 10年期美债收益率在2.19%遇到阻力 * 市场聚焦法国大选和朝鲜紧张局势 * 股市上涨减少对公债的需求 * 160亿美元五年期TIPS标售获强劲需求 路透纽约4月20日 - 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法 国大选结果，风险胃纳改善提振股市，稍早收益率下跌，并跌破一个关键 技术阻力位。 本周没有重磅经济数据发布，投资者聚焦将于周日举行的法国大选第 一轮投票，美国与朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能开始税收和 财政改革的新线索。 指标10年期美债收益率在约2.19%的技术阻力位下挣扎，在隔夜交易 中曾测试该水平，收益率在一个月的时间里下跌了40多个基点。 10年期美债 价格下跌12/32，收益率报2.25%，周二该收 益率一度跌至2.165%，为11月10日以来的最低水平，从3月14日触及的2.6 3%急挫。 公债价格续跌，因美股上涨减少了对避险公债的需求。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦