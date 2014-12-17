《全球汇市》美联储声明以及主席叶伦发表讲话之后，美元全线上涨

* 美元兑主要货币触及高位

* 交易商预料美联储将在2015年升息

路透纽约12月17日 - 美元兑主要货币大涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布政策声明以及美联储主席叶伦的言论，暗示美联储将稳步迈向在明年升息。

美元兑欧元和瑞郎均触及逾一周最高水平。美联储周三释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号，修改将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

“市场在推高美元，这也是应该有的发展，因为美联储可望在2015年升息，”Brown Brothers Harriman汇率策略师Win Thin说。

欧元兑美元 纽约尾盘下跌1.28%至1.2346美元，此前一度触及12月9日以来最低的1.2322。美元兑瑞郎 也一度高见12月9日以来最高的0.9745瑞郎，最新上涨1.23%。

美元兑日圆 上涨1.68%，报118.30日圆，盘中高点触及118.60日圆。

美元指数 最新上涨0.82%，报88.846。(完)

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