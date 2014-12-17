《全球汇市》美联储声明以及主席叶伦发表讲话之后，美元全线上涨

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
* 美元兑主要货币触及高位
* 交易商预料美联储将在2015年升息
路透纽约12月17日 - 美元兑主要货币大涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布政策声明以及美联储主席叶伦的言论，暗示美联储将稳步迈向在明年升息。
美元兑欧元和瑞郎均触及逾一周最高水平。美联储周三释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号，修改将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
“市场在推高美元，这也是应该有的发展，因为美联储可望在2015年升息，”Brown Brothers Harriman汇率策略师Win Thin说。
欧元兑美元 纽约尾盘下跌1.28%至1.2346美元，此前一度触及12月9日以来最低的1.2322。美元兑瑞郎 也一度高见12月9日以来最高的0.9745瑞郎，最新上涨1.23%。
美元兑日圆 上涨1.68%，报118.30日圆，盘中高点触及118.60日圆。
美元指数 最新上涨0.82%，报88.846。(完)
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(编译 李婷仪 审校 李军)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。