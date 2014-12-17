全球金市：金价走势震荡，此前美联储声明显示仍在明年升息的轨道之上

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透伦敦/纽约12月17日 - 黄金价格周三下跌，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明暗示，美国仍在明年升息的轨道之上后，金价一度攀升至每盎司1,200美元以上。
美联储周三释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号，修改将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
在1946 GMT，现货金 下跌0.4%，报1,191.45美元。周二，黄金交投震荡，触及1,221美元以上的日内高位，之后回落至一周低位1,188.41美元，后小幅收升。
汇丰证券首席金属分析师James Steel表示，“我认为，金市将从外汇市场寻求指引，如果美元升势遇到阻力，欧元将略为上涨，这将对黄金有利。”
投资者也关注俄罗斯的情况。尽管俄罗斯央行大幅升息，但卢布兑美元周二下跌逾11%。
2月美国期金 小升0.02%，报1,194.50美元。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR 的持仓量周二下滑1.8吨，连续第二天减少。上周持仓量的增幅为7月中来最大。
现货银 上涨0.8%，至每盎司15.79美元，现货铂金(白金) 涨0.04%，至每盎司1,189.32美元。现货钯金 跌0.7%，至每盎司773.20美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。