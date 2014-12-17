美国股市: 道琼工业指数收高1.69%，Nasdaq指数劲涨2.12%

路透纽约12月17日 - 美国股市周三上扬，标普500指数录得2013年10月来表现最好的一日，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国成长前景展现信心，且表示在升息上可以保持‘耐心’。

道琼工业指数 收高288点，或1.69%，至17,356.87点；标准普尔500指数 上升40.15点，或2.04%，至2,012.89点；Nasdaq指数 攀升96.478点，或2.12%，至4,644.312点。(完)