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市场报道 | 2014年 12月 18日 星期四 05:10 BJT

美股盘后：甲骨文公布季度业绩后股价急升4.3%

路透12月17日 - 甲骨文 在周三美股盘后交易中急升4.3%，此前该公司称会计年度第二季业绩。

甲骨文公布第二季非公认会计原则(GAAP)每股盈利为0.69美元，GAAP每股盈利为0.56美元，营收为96亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计甲骨文第二季每股盈利为0.68美元，营收为95.1亿美元。(完)
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