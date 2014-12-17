纽约期市：ICE期棉上涨，因油价上涨和美联储强烈暗示在升息正轨上

路透纽约12月17日 - 期棉周三上涨，因原油价格在下午上涨，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号。不过，期棉未能升穿一关键阻力水平。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月美国期棉 上涨0.87美分，或1.5%，收报每磅60.65美分。该合约在此间市场大部份时间在60美分下方交投，但在交易日最后半个小时大涨。

期棉跟随美国原油价格走势。油价周三一度急升达6%，收盘脱离日高，数周以来几乎没有中断过的卖压突然停歇，交易商称油价未能跌穿关键的技术支撑位暗示长期跌势动能可能正在消竭。

3月美国期棉再次上探切入位在略低于61美分的50日移动均线的技术阻力位，但未能突破。

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)