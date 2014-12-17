纽约期市：ICE期棉上涨，因油价上涨和美联储强烈暗示在升息正轨上

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透纽约12月17日 - 期棉周三上涨，因原油价格在下午上涨，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)释出将稳步迈向在明年某个时间升息的强烈讯号。不过，期棉未能升穿一关键阻力水平。
交投最活跃的洲际交易所(ICE)3月美国期棉 上涨0.87美分，或1.5%，收报每磅60.65美分。该合约在此间市场大部份时间在60美分下方交投，但在交易日最后半个小时大涨。
期棉跟随美国原油价格走势。油价周三一度急升达6%，收盘脱离日高，数周以来几乎没有中断过的卖压突然停歇，交易商称油价未能跌穿关键的技术支撑位暗示长期跌势动能可能正在消竭。
3月美国期棉再次上探切入位在略低于61美分的50日移动均线的技术阻力位，但未能突破。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。