美国数据: 12月MARKIT服务业PMI初值为2月来最低的53.6，11月终值为56.2

路透12月18日 - 周四公布的一份行业报告显示，美国12月服务业扩张速度降至2月来最低，因就业和新业务成长放缓。

金融数据公司Markit公布，12月MARKIT服务业PMI初值为53.6，为2月来最低，预估为56.9，11月终值为56.2。

自6月触及今年峰值61后，服务业PMI数据稳步下滑，但仍高于50的枯荣分水岭。

“服务业成长大幅放缓，加上制造业也出现类似放缓状况，令整体经济扩张速度降至去年10月来最弱，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

“放缓的程度显示第四季经济成长可能低于2%，除了今年首季受恶劣天气拖累外，第四季的经济表现将是两年来最差。”

MARKIT服务业新业务指数降至53.1，为3月来最低，11月为55.8。就业分项指数也降至4月来最低。

由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)12月初值为去年10月来最低的53.8，11月终值为56.1，就业分项指数也出现下滑。(完)