《综述》美联储对美国经济有信心，升息大门开得更大

不计入最高三个及最低三个预估值的预估区间显示，美联储预估2015年美国国内生产总值(GDP)增幅介于2.6-3.0%，与9月时的预估相同。

美联储预估失业率到明年底将降至平均为5.2-5.3%，略好于上次的预估。

不过，美联储承认整体通胀率明年可能放缓至1.0-1.6%，主要系因油价下滑所致。核心通胀明年料仅小幅下滑，到2016年底时料将达到美联储的目标。

预估中值显示，2015年年底时联邦基金利率料为1.125%，较上次预估值下滑0.25个百分点。官员也指出后续几年联邦基金利率上升速度将是缓慢的。

“经济活动正温和扩张，”美联储称，并称最近就业报告强劲证明“劳动资源利用不足程度继续下降”。

尽管油价以及俄罗斯卢布暴跌，美联储未提及最近全球经济情势的动荡。

这发出了比较重要的讯息，即美国能够独善其身。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在本次会议中均持异议。(完)