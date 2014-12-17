《综述》美国11月CPI创近六年最大月度降幅，但美联储仍料在明年升息

基础物价压力在10月显示出一些爬升迹象后，已经略有消退，不过可能只是暂时现象，因房租成本继续攀高。

扣除食品与能源项目后，核心CPI微升0.1%，10月为上涨0.2%。截至11月的一年中，核心CPI上涨1.7%，10月上升了1.8%。

“如果(美联储决策者)因为油价下跌而推迟收紧政策，也是出于谨慎考虑，担心对经济可能产生影响，”FTN Financial驻纽约经济分析师Jay Morelock说。

“若能源价格继续下跌，能源企业资本支出减少，可能导致上半年的GDP下滑。”

汽油价格录得2008年12月以来最大跌幅，目前已经是连续第五个月下滑。在核心CPI中，住宿成本在11月上升0.3%，10月上涨0.2%。

航空机票、医疗服务以及酒类价格也上涨。但新车价格下跌，家居、服饰以及二手车价格也一同下降。

图表：

美国消费者物价： link.reuters.com/duq93t

核心CPI： link.reuters.com/guq93t

(完)