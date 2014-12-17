《综述》美国11月CPI创近六年最大月度降幅，但美联储仍料在明年升息

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
基础物价压力在10月显示出一些爬升迹象后，已经略有消退，不过可能只是暂时现象，因房租成本继续攀高。
扣除食品与能源项目后，核心CPI微升0.1%，10月为上涨0.2%。截至11月的一年中，核心CPI上涨1.7%，10月上升了1.8%。
“如果(美联储决策者)因为油价下跌而推迟收紧政策，也是出于谨慎考虑，担心对经济可能产生影响，”FTN Financial驻纽约经济分析师Jay Morelock说。
“若能源价格继续下跌，能源企业资本支出减少，可能导致上半年的GDP下滑。”
汽油价格录得2008年12月以来最大跌幅，目前已经是连续第五个月下滑。在核心CPI中，住宿成本在11月上升0.3%，10月上涨0.2%。
航空机票、医疗服务以及酒类价格也上涨。但新车价格下跌，家居、服饰以及二手车价格也一同下降。
图表：
美国消费者物价： link.reuters.com/duq93t
核心CPI： link.reuters.com/guq93t
(完)
(编译 杜明霞/李爽/郑茵 审校 孙茉莉/李婷仪)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。