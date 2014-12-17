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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.52 +0.29 +0.78 1140418

搜狐 49.97 +1.16 +2.38 255815

网易 97.74 -1.19 -1.20 258487

百度 223.85 +3.89 +1.77 3007413

台湾

台湾积体电路 21.64 +0.20 +0.93 2786487

联电 2.15 +0.00 +0.00 80714

日月光 6.23 +0.15 +2.47 462112

硅品精密 7.31 +0.10 +1.39 683810

和信超媒体 0.94 -0.02 -2.08 186006

友达 4.81 +0.22 +4.79 267760

中华电信 29.37 +0.03 +0.10 30785

台湾国际航电 53.38 +1.14 +2.18 1521361

香港

中国移动 57.63 +0.81 +1.43 175047

中国联通 13.35 +0.24 +1.83 139843

中国电信 57.78 +2.48 +4.48 18809

中芯国际 4.77 +0.10 +2.14 7384

电讯盈科 6.92 +0.04 +0.58 2822

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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