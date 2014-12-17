《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月17日

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.52 +0.29 +0.78 1140418
搜狐 49.97 +1.16 +2.38 255815
网易 97.74 -1.19 -1.20 258487
百度 223.85 +3.89 +1.77 3007413
台湾
台湾积体电路 21.64 +0.20 +0.93 2786487
联电 2.15 +0.00 +0.00 80714
日月光 6.23 +0.15 +2.47 462112
硅品精密 7.31 +0.10 +1.39 683810
和信超媒体 0.94 -0.02 -2.08 186006
友达 4.81 +0.22 +4.79 267760
中华电信 29.37 +0.03 +0.10 30785
台湾国际航电 53.38 +1.14 +2.18 1521361
香港
中国移动 57.63 +0.81 +1.43 175047
中国联通 13.35 +0.24 +1.83 139843
中国电信 57.78 +2.48 +4.48 18809
中芯国际 4.77 +0.10 +2.14 7384
电讯盈科 6.92 +0.04 +0.58 2822
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 郑茵)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。