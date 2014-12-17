日韩经济指标预测--12月18日-12月25日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日当周 12月18日(四) 暂无重要经济数据公布。 12月19日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月22日当周 12月22日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月23日(二) 0500 韩国消费者信心指数 12月 -- 103 12月24日(三) 暂无重要经济数据公布。 12月25日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- 15.7% 房屋开工(较上年同期) -15.0% -12.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -5.1% -4.0% (较上年同期) 持平 +0.9% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 +2.9% +2.9% 全国整体CPI -- +2.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +2.5% +2.4% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 11月 1.09 1.10 失业率 3.6% 3.5% 2350 日本工业生产 11月初值 -0.6% +0.4% 一个月预估值 -- +2.3% 两个月预估值 -- +0.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.2% +1.4%
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。