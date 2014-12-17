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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 07:07 BJT

****日韩经济指标预测--12月18日-12月25日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值
    
    12月15日当周
    
    12月18日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月19日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    
    12月22日当周
    
    12月22日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月23日(二)
    0500 韩国消费者信心指数                          12月          --           103
    
    12月24日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月25日(四)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     11月           --      15.7%
             房屋开工(较上年同期)                                -15.0%     -12.3%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                     11月        -5.1%      -4.0%
                         (较上年同期)                              持平      +0.9%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  11月        +2.9%      +2.9%
             全国整体CPI                                            --       +2.9%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              12月        +2.5%      +2.4%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.1%
    2330 日本求才求职比                               11月         1.09       1.10
             失业率                                                3.6%       3.5%
    2350 日本工业生产                             11月初值        -0.6%      +0.4%
             一个月预估值                                           --       +2.3%
             两个月预估值                                           --       +0.4%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     11月        +1.2%      +1.4%
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