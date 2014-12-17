俄罗斯经济：政府采用非常规工具限制粮食出口，以遏制国内物价

俄罗斯粮食出口商游说组织--全国农产品出口商协会(NAEAP)早些时候致函政府，抱怨称该国植物检疫服务机构只允许向埃及、土耳其、印度和亚美尼亚出口。

“这无非是对粮食隐形的国家管制，”NAEAP在致副总理Dvorkovic的信中称。路透获得了该信函的副本。

Dvorkovic在与出口商的会议上， 并未阐明是否有任何国家不在限制行列。

Dvorkovic的发言人拒绝就此次会议发表评论。

周三稍早，她表示政府目前的任务是增加国内市场上的粮食供应。她拒绝进一步说明。

农业部周二曾表示，将避免此类限制举措，尽管卢布兑美元下滑后，出口达到创纪录水平。

农业部还把2014/15年度粮食出口目标定为3,000万吨。迄今，俄罗斯已出口1,900万吨，包括1,500万吨小麦。(完)