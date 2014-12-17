俄罗斯经济：政府采用非常规工具限制粮食出口，以遏制国内物价

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
俄罗斯粮食出口商游说组织--全国农产品出口商协会(NAEAP)早些时候致函政府，抱怨称该国植物检疫服务机构只允许向埃及、土耳其、印度和亚美尼亚出口。
“这无非是对粮食隐形的国家管制，”NAEAP在致副总理Dvorkovic的信中称。路透获得了该信函的副本。
Dvorkovic在与出口商的会议上， 并未阐明是否有任何国家不在限制行列。
Dvorkovic的发言人拒绝就此次会议发表评论。
周三稍早，她表示政府目前的任务是增加国内市场上的粮食供应。她拒绝进一步说明。
农业部周二曾表示，将避免此类限制举措，尽管卢布兑美元下滑后，出口达到创纪录水平。
农业部还把2014/15年度粮食出口目标定为3,000万吨。迄今，俄罗斯已出口1,900万吨，包括1,500万吨小麦。(完)
(编译 王颖/王兴亚；审校 张明钧/孙茉莉)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。