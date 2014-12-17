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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 06:57 BJT

《全球汇市》美元全线上涨，美联储释出明年升息的强烈信号

欧元兑美元在叶伦讲话后跌至12月9日以来最低，报1.2320美元。美元兑瑞郎 亦升至12月9日以来最高，报0.9745瑞郎。

之前欧元已经走软，因欧洲央行决策者暗示可能购买公债。

不过美元/卢布下跌，因投资者认为卢布崩跌走势可能过头。

美元/日圆 最新报118.60日圆，上涨2.19%，盘中一度触及118.89高位。美元兑卢布 最新下跌12.08%报60.15卢布。

美元指数 上涨0.99%至88.995，录得10月3日以来最大单日涨幅。

美股标准普尔500指数 收高2.04%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2341 1.2510 -1.35 -10.21 1.3745

美元/日圆 118.64 116.39 +1.93 +12.67 105.30

欧元/日圆 146.40 145.60 +0.55 +1.22 144.63

美元/瑞郎 0.9728 0.9597 +1.37 +8.96 0.8928

英镑/美元 1.5574 1.5747 -1.10 -5.93 1.6556

美元/加元 1.1629 1.1625 +0.03 +9.50 1.0620

澳元/美元 0.8120 0.8217 -1.18 -8.90 0.8913

欧元/瑞郎 1.2008 1.2008 +0.00 -2.14 1.2271

欧元/英镑 0.7921 0.7947 -0.33 -4.53 0.8297

新西兰元/美元 0.7702 0.7795 -1.19 -6.14 0.8206

美元/挪威克朗 7.4075 7.4223 -0.20 +22.11 6.0663

欧元/挪威克朗 9.1428 9.2866 -1.55 +9.64 8.3387

美元/瑞典克朗 7.6647 7.6108 +0.71 +19.08 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.4594 9.5201 -0.64 +6.92 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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