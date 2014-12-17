《全球汇市》美元全线上涨，美联储释出明年升息的强烈信号

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
欧元兑美元在叶伦讲话后跌至12月9日以来最低，报1.2320美元。美元兑瑞郎 亦升至12月9日以来最高，报0.9745瑞郎。
之前欧元已经走软，因欧洲央行决策者暗示可能购买公债。
不过美元/卢布下跌，因投资者认为卢布崩跌走势可能过头。
美元/日圆 最新报118.60日圆，上涨2.19%，盘中一度触及118.89高位。美元兑卢布 最新下跌12.08%报60.15卢布。
美元指数 上涨0.99%至88.995，录得10月3日以来最大单日涨幅。
美股标准普尔500指数 收高2.04%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2341 1.2510 -1.35 -10.21 1.3745
美元/日圆 118.64 116.39 +1.93 +12.67 105.30
欧元/日圆 146.40 145.60 +0.55 +1.22 144.63
美元/瑞郎 0.9728 0.9597 +1.37 +8.96 0.8928
英镑/美元 1.5574 1.5747 -1.10 -5.93 1.6556
美元/加元 1.1629 1.1625 +0.03 +9.50 1.0620
澳元/美元 0.8120 0.8217 -1.18 -8.90 0.8913
欧元/瑞郎 1.2008 1.2008 +0.00 -2.14 1.2271
欧元/英镑 0.7921 0.7947 -0.33 -4.53 0.8297
新西兰元/美元 0.7702 0.7795 -1.19 -6.14 0.8206
美元/挪威克朗 7.4075 7.4223 -0.20 +22.11 6.0663
欧元/挪威克朗 9.1428 9.2866 -1.55 +9.64 8.3387
美元/瑞典克朗 7.6647 7.6108 +0.71 +19.08 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.4594 9.5201 -0.64 +6.92 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/王颖/郑茵 审校 张涛)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。