金砖国家：12月17日股汇市收盘纵览

路透12月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月17日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨0.9%，收报918.15点。

中国股市：沪综指收升1.3%至逾四年新高，金融股继续领涨大盘

香港股市：H股指数期货成交量首次超越恒指期货，成为最活跃衍生品种

中国汇市：人民币收创近五个月新低，关注稍晚的美联储会议

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巴西股市：拉丁美洲股市多数上涨，巴西Bovespa股指创下近一个月最高涨幅；由于巴西雷亚尔贬值带来的通胀压力加剧，市场预期政府将出手加息，银行类股上扬，成交量也主要集中在该类股票。Bovespa指数 收盘上涨3.63%，报48,713.64点。

拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，俄罗斯卢布反弹缓和拉美汇市紧张气氛

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南非股市：收低，Anglo American Platinum(Amplats) 的涨幅被权重股Naspers 和FirstRand 的跌幅盖过。指标Top-40绩优股指数 跌0.33%至41,616点；综合指数 跌0.24%，至47,282点。

南非汇市：兰特兑美元受卢布反弹带动小涨，但仍易受国内问题影响

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印度股市：小幅下跌，全球市场动荡引发投资人担心外资卖盘加剧，尽管印度国有企业 Life Insurance Corporation of India大量买入各行业股票后，股指缩减稍早逾1%的跌幅。指标BSE股指 收跌0.27%，报26,710.13点，盘中一度下跌1.2%。NSE指数 下跌0.47%，收报8,029.80点。

印度汇市：印度卢比自13个月低位反弹，此前央行加快干预汇市步伐，一些交易员预计央行抛售近5亿美元。印度卢比兑美元 收在 63.6150/6250；上日收于63.53/54。稍早曾一度跌至63.89的2013年11月13日以来低位。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨14.16%，报718.260点；MSCI明晟俄罗斯指数 劲升14.55%，报391.75点。