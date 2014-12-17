金砖国家：12月17日股汇市收盘纵览

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月
路透12月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月17日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨0.9%，收报918.15点。
中国股市：沪综指收升1.3%至逾四年新高，金融股继续领涨大盘
香港股市：H股指数期货成交量首次超越恒指期货，成为最活跃衍生品种
中国汇市：人民币收创近五个月新低，关注稍晚的美联储会议
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巴西股市：拉丁美洲股市多数上涨，巴西Bovespa股指创下近一个月最高涨幅；由于巴西雷亚尔贬值带来的通胀压力加剧，市场预期政府将出手加息，银行类股上扬，成交量也主要集中在该类股票。Bovespa指数 收盘上涨3.63%，报48,713.64点。
拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，俄罗斯卢布反弹缓和拉美汇市紧张气氛
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南非股市：收低，Anglo American Platinum(Amplats) 的涨幅被权重股Naspers 和FirstRand 的跌幅盖过。指标Top-40绩优股指数 跌0.33%至41,616点；综合指数 跌0.24%，至47,282点。
南非汇市：兰特兑美元受卢布反弹带动小涨，但仍易受国内问题影响
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印度股市：小幅下跌，全球市场动荡引发投资人担心外资卖盘加剧，尽管印度国有企业 Life Insurance Corporation of India大量买入各行业股票后，股指缩减稍早逾1%的跌幅。指标BSE股指 收跌0.27%，报26,710.13点，盘中一度下跌1.2%。NSE指数 下跌0.47%，收报8,029.80点。
印度汇市：印度卢比自13个月低位反弹，此前央行加快干预汇市步伐，一些交易员预计央行抛售近5亿美元。印度卢比兑美元 收在 63.6150/6250；上日收于63.53/54。稍早曾一度跌至63.89的2013年11月13日以来低位。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨14.16%，报718.260点；MSCI明晟俄罗斯指数 劲升14.55%，报391.75点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨10.78%，报60.2205卢布；卢布兑欧元 上扬11.8%，报75.10卢布。(完) (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
路透北京4月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月
近期由于受到地缘政治的扰动，贵金属获益于避险情绪大涨，基本金属大多出现下跌。加之国内银行监管加强，金融去杠杆延续，导致空头释放能量，有色金属内外盘纷纷承压回落。然而，铝价走势一枝独秀，显示出较强的抗跌性，沪铝主力11日短暂触及13875元/吨低点之后便增仓放量拉涨，最高已逼近15000元/吨，目前回落至14300元/吨附近。伦敦盘因假日休市，复盘后受到国内沪铝强势的带动，冲高回落，暂持稳于1900美元/吨上方。
螺纹1710合约近日连续大跌后，昨日死守2800点企稳反弹，形成强烈的日内反转走势。K线收底部放量长下影小阳线，形成潜在反转形态，若周五继续小阳线收盘于2900点之上，短期“红三兵”形态底部成立。指标上，均线系统集体向下，上方压力重重，暂未摆脱空头趋势。MACD指标处于空头，柱状线缩短，跌势暂缓。目前螺纹钢处于多空转换阶段，有望企稳反弹，逢低买入。操作上，以2850点为防守逢低做多，站稳2930点考虑加仓，上方关注2960点，突破3000点有望回补3160点缺口。(完)