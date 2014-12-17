欧洲经济指标预测--12月18日-12月25日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日当周 12月18日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差32.55 0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 105.4 104.7 IFO企业现况指数 110.4 110.0 IFO企业预期指数 100.5 99.7 0930 英国零售销售(较上月) 11月 +0.3% +0.8% (较上年同期) +4.4% +4.3% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +4.5% +4.6% 12月19日(五) 0005 英国Gfk消费者信心指数 12月 负1 负2 0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 8.8 8.7 0700 德国生产者物价(较前月) 11月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.1% -1.0% 0745 法国企业景气指数 12月 99 99 0900 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 盈余280 盈余300 未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余310 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 573 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 -- -1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.4% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 10月 -- -0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.2% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 150.5 70.55 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余25.92 1000 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) +1.0% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正30 正27 12月22日当周 12月22日(一) 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差40.4 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负10.7 负11.60 12月22-30日 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.2% 12月23日(二) 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.3% -0.9% 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 持平 +0.3% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.2% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.5% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.8% +0.7% (较上年同期) +3.1% +3.0% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季终值 +1.6% -0.7% (较上年同期) +11.5% +6.3% 0930 英国经常帐收支(亿英镑) 第三季 赤字170 赤字231 12月24日(三) 0800 瑞士KOF领先指标 12月 -- 98.7 12月25日(四) 暂无重要经济数据公布。 (完)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。