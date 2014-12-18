《SAFT专栏》通胀前景疲弱，美联储只能耐心等待升息时机

**谦卑**

美联储预计通胀率持续偏低，而就业却超过充分的程度。美联储预测2016和2017年失业率将低于长期的“自然”水平。

叶伦表示，出现这种情形是因为“通胀目前低于我们的目标，决策委员会希望看到通胀逐渐回升到目标水准”。

“如果失业率在较短时期稍微低于自然水准，将帮助通胀率小幅加快向目标回升的速度，”她表示。

“我想说，是非常小幅地低于自然水准。在当前的环境下，关于什么才算是最大化就业存在很大的不确定性。”

通胀立场强硬的鹰派可能会考虑这点，并认为美联储愿意允许劳动市场稍显过热，以带动通胀回升并打消消费者对通胀放缓的看法。

但他们也可能会认为，愿意参加工作的劳动力人数足够大，正在创造出的就业岗位薪水足够低，因此不会出现“正常的”薪资增长趋势。如果薪资真的开始上升，美联储将迅速改变策略，但并没有多少理由相信薪资将强劲上升。

在这种背景下，美联储绝对不会很快升息，或者说需等待“相当长一段时间 ”，即使劳动市场情况不错。

对于金融市场来说结果是显而易见的。应该冒险。股市应该喜欢这种情形，甚至高收益资产和信贷也将受益，因为美联储近期不会刻意破坏那个市场。新兴市场也是明显的受益者。

美联储似乎正在学习、但谈得不多的美德，是“谦卑”。他们继续采用不适合在通胀放缓环境下刺激通胀的工具。这些工具迄今不见效果，可能将来也没太大作用，因此我们可以耐心地等很长时间。(完)