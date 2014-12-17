美国与加拿大经济指标预测--12月18日-12月25日****

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月15日当周
12月18日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月13日当周 29.5 29.4
四周均值(万人) -- 29.925
续请失业金人数(万人) 12月6日当周 243.5 251.4
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.9 56.2
综合PMI -- 56.1
1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.5% +0.9%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 27.0 40.8
12月19日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
央行核心CPI(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.4% +2.3%
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 -0.2% +0.8%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 12月 正5 正9
综合指数 -- 正7
12月22日当周
12月22日(一)
1500 美国成屋销售(万户) 11月 520 526
12月23日(二)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 11月 -- +1.8%
-- 美国建筑许可(万户) 11月修正值 -- 103.5
1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +3.2%
1330 美国耐久财订单 11月 +1.8% +0.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -1.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +4.1% +3.9%
GDP最终销售 -- +4.1%
GDP消费支出 -- +2.2%
GDP隐性平减指数 +1.4% +1.4%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
核心PCE物价指数 -- +1.4%
1330 加拿大GDP(较前月) 10月 +0.1% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +4.3%
房价指数 -- 214.0
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 12月终值 89.7 93.8
现况指数 -- 105.7
预期指数 -- 86.1
1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.5% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 47.2 45.8
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 正4
12月24日(三)
暂无重要经济数据。
12月25日(四)
暂无重要经济数据。(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 戴素萍)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频宣布，建议进行3:5供股，集资7.04亿港元，持有公司73.8%股权的控股股东九龙仓将不会参与供股，并由新世界发展主席郑家纯、周大福及远东发展主席邱达昌等控制的永升（亚洲）有限公司负责包销。
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。