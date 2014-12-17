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市场报道 | 2014年 12月 18日 星期四 07:59 BJT

美股业绩：甲骨文第二季营收增加3.5%，因云服务强劲增长

路透12月17日 - 甲骨文 周三公布第二季总营收增加3.5%，得益于快速成长的云服务业务营收骤增45%。

其股价在盘后交易中上涨2.5%，至42.20美元。

截至11月30日的第二季总营收从93亿美元增加至96亿美元，好于分析师预期。

投资者一直在密切关注甲骨文如何加强其云部门，以判断该公司在多大程度上抵挡住Salesforce.com Inc 等软件公司的竞争。

甲骨文第二季净利从25.5亿美元下滑至25.0亿美元，按公认会计原则(GAAP)计算的每股盈利持平于0.56美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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