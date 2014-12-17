美股业绩：甲骨文第二季营收增加3.5%，因云服务强劲增长

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月
路透12月17日 - 甲骨文 周三公布第二季总营收增加3.5%，得益于快速成长的云服务业务营收骤增45%。
其股价在盘后交易中上涨2.5%，至42.20美元。
截至11月30日的第二季总营收从93亿美元增加至96亿美元，好于分析师预期。
投资者一直在密切关注甲骨文如何加强其云部门，以判断该公司在多大程度上抵挡住Salesforce.com Inc 等软件公司的竞争。
甲骨文第二季净利从25.5亿美元下滑至25.0亿美元，按公认会计原则(GAAP)计算的每股盈利持平于0.56美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透北京4月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月
近期由于受到地缘政治的扰动，贵金属获益于避险情绪大涨，基本金属大多出现下跌。加之国内银行监管加强，金融去杠杆延续，导致空头释放能量，有色金属内外盘纷纷承压回落。然而，铝价走势一枝独秀，显示出较强的抗跌性，沪铝主力11日短暂触及13875元/吨低点之后便增仓放量拉涨，最高已逼近15000元/吨，目前回落至14300元/吨附近。伦敦盘因假日休市，复盘后受到国内沪铝强势的带动，冲高回落，暂持稳于1900美元/吨上方。
螺纹1710合约近日连续大跌后，昨日死守2800点企稳反弹，形成强烈的日内反转走势。K线收底部放量长下影小阳线，形成潜在反转形态，若周五继续小阳线收盘于2900点之上，短期“红三兵”形态底部成立。指标上，均线系统集体向下，上方压力重重，暂未摆脱空头趋势。MACD指标处于空头，柱状线缩短，跌势暂缓。目前螺纹钢处于多空转换阶段，有望企稳反弹，逢低买入。操作上，以2850点为防守逢低做多，站稳2930点考虑加仓，上方关注2960点，突破3000点有望回补3160点缺口。(完)