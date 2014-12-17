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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 07:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆期权到期水平最高至120.00

路透12月18日 - 2333GMT
    *  今日美元/日圆在120.00有大规模期权到期
    *  119.00水平也有期权到期
    *  119.80也有大规模期权到期
    *  所有这些可能将给美元/日圆进一步上涨造成阻力，亚洲时段高点
见119.01
    *  欧元/日圆在147.50水平也有大规模期权到期(完)
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