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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:58 BJT

中国个股：美都能源拟定向增发筹资至多79亿元用于其美国油田扩产等

路透上海12月18日 - 以房地产和能源为主业的美都能源 周四公告披露其定向增发方案，拟向公司控制人及多家私募机构增发新股，筹集至多79亿元人民币资金，继续用于其前期在美国收购的油田扩产，以及偿还借款。 　　公告称，美都能源拟以5.55元/股非公开发行不超过14.23亿股，认购对象包括公司控股股东闻掌华及其控制的杭州五湖投资合伙企业和杭州志恒投资合伙企业，以及德清涌金股权投资合伙企业、德清百盛股权投资合伙企业等四家私募投资机构。

其中，公司控股股东、实际控制人闻掌华及其一致行动人计划认购47.37亿元的股份，占此次定向增发募集资金总额近六成。本次发行后，闻掌华将直接和间接持有公司38.9%股份。

　　公司筹集资金中拟投入26亿元用于公司美国油田明年产能扩建项目，另外需偿还美国银行 5亿美元贷款；偿还国内借款21亿元。

去年12月，美都能源完成对美国WAL公司的全资收购，正式涉足石油及天然气行业。目前其在美国德克萨斯拥有Woodbine和Devon油田区块（11月完成收购），而斥资1.41亿美元收购的Manti油田区块将于明年1月完成交割。

美都能源今年8月刚完成一次定向增发，筹资净额为22.6亿元，大部分用于Woodbine产能扩建。

美都能源自10月底起开始连续停牌筹划增发事宜，上一交易日收报5.79元。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
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