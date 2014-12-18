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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:00 BJT

中港个股：中信证券称不排除未来三个月筹划发股补充资本的可能

路透上海12月18日 - 近期连续大涨的中国最大券商--中信证券 周四公告称，公司未来计划通过监管部门允许的方式进一步补充资本，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性，但发行股份方式、时间节点及规模仍具有不确定性。

公司称，根据中国证监会《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》，中信证券有关部门正在拟订公司2015-2017年资本补充规划。

中信证券指出，除上述事项外，目前及未来三个月内，中信证券及母公司中国中信有限公司 针对中信证券没有重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

近期券商股成为A股市场耀眼明星，整体持续上涨，中信证券成为领头羊之一，近三日累计涨幅达28.6%。周三该股收于涨停位32.75元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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