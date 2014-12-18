中港个股：中信证券称不排除未来三个月筹划发股补充资本的可能

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透上海12月18日 - 近期连续大涨的中国最大券商--中信证券 周四公告称，公司未来计划通过监管部门允许的方式进一步补充资本，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性，但发行股份方式、时间节点及规模仍具有不确定性。
公司称，根据中国证监会《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》，中信证券有关部门正在拟订公司2015-2017年资本补充规划。
中信证券指出，除上述事项外，目前及未来三个月内，中信证券及母公司中国中信有限公司 针对中信证券没有重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
近期券商股成为A股市场耀眼明星，整体持续上涨，中信证券成为领头羊之一，近三日累计涨幅达28.6%。周三该股收于涨停位32.75元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。