《中国报摘》--中国证券报12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强在贝尔格莱德出席第三次中国-中东欧国家领导人会晤，中方决定建立中国-中东欧协同投融资合作框架，提出设立30亿美元规模投资基金，启动第二期10亿美元的中国-中东欧投资合作基金。
* 其他:
--国税总局发布相关试行办法，规范股权转让个人所得税征管，现行税收政策规定，个人从证券交易所取得的上市公司股票转让所得，暂不征收个人所得税；个人转让上市公司限售股，依照相关规定征收个人所得税。对于个人转让上述两种情形以外的股权取得的所得，应依法征收20%的个人所得税。
--上交所宣布，即时取消证券公司次级债券转让服务、资产管理计划份额转让服务、交易单元租用三项登记事项。
--中信证券 公告，正在拟定2015-2017年资本补充规划，未来计划进一步补充资本，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性，但发行股份方式、时间节点及规模仍具有不确定性。
--美都能源 公告，公司拟募资不超过79亿元人民币，用于美国油田产能扩建项目并偿还借款。公司股票今日起复牌。
--*ST超日 发布2011年公司债券兑付公告，公司将委托中国结算深圳分公司还本付息，在今日16时前划拨款项，发行规模为10亿元的债券，兑付本息(包括利息、复利、罚息)等含税共计11.164亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。