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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:10 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月18日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强在贝尔格莱德出席第三次中国-中东欧国家领导人会晤，中方决定建立中国-中东欧协同投融资合作框架，提出设立30亿美元规模投资基金，启动第二期10亿美元的中国-中东欧投资合作基金。

* 其他:

--国税总局发布相关试行办法，规范股权转让个人所得税征管，现行税收政策规定，个人从证券交易所取得的上市公司股票转让所得，暂不征收个人所得税；个人转让上市公司限售股，依照相关规定征收个人所得税。对于个人转让上述两种情形以外的股权取得的所得，应依法征收20%的个人所得税。

--上交所宣布，即时取消证券公司次级债券转让服务、资产管理计划份额转让服务、交易单元租用三项登记事项。

--中信证券 公告，正在拟定2015-2017年资本补充规划，未来计划进一步补充资本，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性，但发行股份方式、时间节点及规模仍具有不确定性。

--美都能源 公告，公司拟募资不超过79亿元人民币，用于美国油田产能扩建项目并偿还借款。公司股票今日起复牌。

--*ST超日 发布2011年公司债券兑付公告，公司将委托中国结算深圳分公司还本付息，在今日16时前划拨款项，发行规模为10亿元的债券，兑付本息(包括利息、复利、罚息)等含税共计11.164亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
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