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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:36 BJT

《香港报摘》--经济日报12月18日

**头版头条**

--政府加紧卖地赶新建屋目标，下季卖地计划将提前至日内公布，可建单位数目达6,000伙。

**其他**

--广船国际 董事长韩广德称，有关收购母公司军用船制造基地黄埔文冲船厂权益还需国资委及中证监等批准，预料明年首季完成。

--前政务司司长许仕仁及新地 郭氏兄弟涉贪案，陪审团经过三日两夜商议后，仍未有结果，押后至今早继续商议。(完)

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