《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透香港12月18日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7559港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高288点，或1.69%，报17,356.87点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对 经济给出乐观评估，并称将“耐心地”决定何时该提高借款成本。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 131.590 3.67 43216 10.206 3.40 中国铝业 10.680 0.19 41621 3.313 0.71 中国移动 57.630 1.43 175047 89.395 1.70 中国人寿 53.190 3.79 66706 27.502 2.05 中石油 109.470 5.28 75063 8.490 2.91 中石化 78.900 3.18 46728 6.119 2.33 汇丰控股 46.700 -0.45 3279177 72.440 -0.15 中电信 57.780 4.48 18809 4.481 1.39 中国联通 13.350 1.83 139843 10.354 0.92 兖州煤业 8.250 0.98 50010 6.399 1.40 华能国际 51.680 3.69 28736 10.021 1.73 南方航空 24.530 -1.49 16265 3.805 1.74 东方航空 24.470 -2.08 7658 3.796 1.49 中芯国际 4.770 2.14 7384 0.740 -0.01 （完）
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。