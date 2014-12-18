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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:07 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月18日

路透香港12月18日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7559港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周三收高288点，或1.69%，报17,356.87点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)对
 经济给出乐观评估，并称将“耐心地”决定何时该提高借款成本。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       131.590    3.67      43216            10.206       3.40
 中国铝业                      10.680    0.19      41621             3.313       0.71
 中国移动                      57.630    1.43     175047            89.395       1.70
 中国人寿                      53.190    3.79      66706            27.502       2.05
 中石油                       109.470    5.28      75063             8.490       2.91
 中石化                        78.900    3.18      46728             6.119       2.33
 汇丰控股                      46.700   -0.45    3279177            72.440      -0.15
 中电信                        57.780    4.48      18809             4.481       1.39
 中国联通                      13.350    1.83     139843            10.354       0.92
 兖州煤业                       8.250    0.98      50010             6.399       1.40
 华能国际                      51.680    3.69      28736            10.021       1.73
 南方航空                      24.530   -1.49      16265             3.805       1.74
 东方航空                      24.470   -2.08       7658             3.796       1.49
 中芯国际                       4.770    2.14       7384             0.740      -0.01 （完）
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