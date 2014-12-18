路透调查：中国可能在明年3月降息25基点，以刺激经济

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
外界广泛预计，欧洲央行将从明年年初开始购买主权债，使欧元区摆脱经济成长疲弱以及通缩风险不断上升的局面。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行则相反，它们可能将于明年开始升息，尽管薪资成长疲弱以及通胀偏低使人们对升息时间存疑。
最新的路透调查中，大部分受访分析师预计，人行将在2015年第一季的某个时候下调存款准备金率和存款利率。
“人民银行需要注入流动性，以降低中小企业的借款成本(这些企业无法直接受惠于指标利率下调)，并抵消即将到来的银行业监管收紧的影响，”Capital Economics分析师Mark Williams表示。
调查显示，受访者预计，明年存贷款利率将分别下调50个基点，至2.25%和5.10%。到2015年12月，存准率料将从当前的20%下调至18.50%。(完) (编译 张涛/李爽/王颖；审校 杜明霞/龚芳/郑茵)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。