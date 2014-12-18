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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:35 BJT

路透调查：中国可能在明年3月降息25基点，以刺激经济

外界广泛预计，欧洲央行将从明年年初开始购买主权债，使欧元区摆脱经济成长疲弱以及通缩风险不断上升的局面。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)和英国央行则相反，它们可能将于明年开始升息，尽管薪资成长疲弱以及通胀偏低使人们对升息时间存疑。

最新的路透调查中，大部分受访分析师预计，人行将在2015年第一季的某个时候下调存款准备金率和存款利率。

“人民银行需要注入流动性，以降低中小企业的借款成本(这些企业无法直接受惠于指标利率下调)，并抵消即将到来的银行业监管收紧的影响，”Capital Economics分析师Mark Williams表示。

调查显示，受访者预计，明年存贷款利率将分别下调50个基点，至2.25%和5.10%。到2015年12月，存准率料将从当前的20%下调至18.50%。(完) (编译 张涛/李爽/王颖；审校 杜明霞/龚芳/郑茵)
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