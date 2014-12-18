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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月18日-12月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时间   国家    规   发行细节
                        模   
 12/18          西班牙       标售公债
 12/18   0120   日本         标售三个月期贴现国库券
 12/18   0130   日本         标售20年期公债
 12/22          美国         发售两年期公债
 12/22   1350   法国         标售国库券(BTF)
 12/23          美国         发售五年期公债
 12/23          美国         发售两年期浮息债券
 12/24          美国         发售七年期公债
 12/25          日本         标售两年期公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校　戴素萍)
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